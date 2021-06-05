Москва, , 13:26 — REGNUM Советский баскетболист, а позднее — тренер Вадим Капранов, являвшийся бронзовым призером Олимпийских игр (ОИ) 1968 года в составе сборной СССР, ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом 5 июня сообщает на сайте московского баскетбольного клуба ЦСКА.

«Вадим Павлович посвятил армейскому клубу больше 20 лет жизни: сначала как игрок, потом как тренер мужской команды, а после стал одним из основателей и главным тренером женского ЦСКА», — говорится в сообщении.

Отметим, Капранов во время своей игровой карьеры семь раз в составе ЦСКА становился чемпионом СССР и два раза обладателем Кубок европейских чемпионов. Он являлся мастером спорта международного класса (1968) и заслуженным тренером СССР (1980).

Также с перерывами работал в женской сборной СССР/СНГ/России помощником главного тренера и главным тренером с 1983 по 2004 год. На ОИ-1992 в Барселоне, где российская женская команда завоевала золото, Капранов был помощником Евгения Гомельского. Также на его счету бронза ОИ-2004 и золото ЧМ-1983.