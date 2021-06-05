Калуга, 5 июня, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Калужская область станет первым в России регионом, где начнут выпускать турбированные двигатели объемом 1,4 литра. Планируемые инвестиции в проект в сфере модернизации и расширения производственных мощностей составят шесть миллиардов рублей. Дополнительно будет создано 80 рабочих мест. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компания «Фольксваген Груп Рус»

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума 4 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха подписали меморандум о намерениях по производству турбированного двигателя. Производство нового бензинового двигателя 1.4 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) заводе в Калуге начнётся в 2024 году. Двигатель будет выпускаться совместно с производимым на данный момент заводом двигателем 1.6 MPI. После запуска проекта максимальная мощность по выпуску ДВС в Калуге возрастет с текущих 150 000 двигателей до 240 000 единиц в год.

«Завод «Фольксваген Груп Рус» в Калуге успешно выпускает надежные и высококачественные двигатели с 2015 года. Производство нового мощного турбированного двигателя позволит нам расширить наше предложение для клиентов, диверсифицировать линейку двигателей и создать новые рабочие места в Калужской области. Данное важное решение в очередной раз свидетельствует о добросовестном выполнении нашей компанией обязательств, взятых на себя в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в 2019 году с Правительством РФ и Калужской областью», — отметил генеральный директор «Фольксваген Груп Рус» Штефан Меха.

Двигатели, выпускаемые в Калуге, устанавливаются на наиболее популярные модели российского производства. Двигатели поставляются не только на локальный рынок, но и экспортируются в Германию, Испанию, Мексику, Польшу, в другие страны. В Калуге подразделения компании «Фольксваген Груп Рус» расподожены в индустриальном парке «Грабцево». На территории технопарка находится автомобильное производство и завод по производству двигателей.