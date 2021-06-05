Пекин, , 11:16 — REGNUM Первый испытательный запуск твердотопливной ракеты-носителя ZK 2 запланирован на 2022 год. Об этом сообщил главный научный сотрудник компании CAS Space Ян Ицян газете China Daily.

Компания CAS Space является дочерней организацией Китайской академии наук. В настоящее время специалисты этой компании занимаются разработкой ракеты ZK 2. Главный научный сотрудник CAS Space Ян Ицян рассказал, что разработка нового носителя ведётся в соответствии с графиком. Первый испытательный пуск должен состояться до конца следующего года.

Ракета ZK 2 будет иметь высоту 39,7 метра и взлётную массу 343 тонны. Этот носитель сможет выводить на солнечно-синхронную орбиту 3,55 тонны полезной нагрузки. Эти характеристики сделают ZK 2 самой крупной и мощной ракетой-носителем с двигателем на твёрдом топливе в мире.

В настоящее время самой крупной ракетой такого типа является носитель Vega, разработанная совместно Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Взлётная масса этой ракеты составляет 137 тонн, Vega может выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку весом 1,4 тонны.

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