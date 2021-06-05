Ташкент, , 11:16 — REGNUM Грузовой автомобиль Dongfeng полностью сгорел во время заправки на АЗС «Трансэнергоойл» в узбекистанском Джизаке. Об этом сообщили в главном управлении безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

По данным МВД, водитель не отсоединил газовый шланг, подключенный во время заправки, и начал движение, что привело к пожару. В результате инцидента никто не пострадал, но грузовик полностью сгорел.

Напомним, 1 июня в результате взрыва газового баллона в автомобиле «Лачетти» погибли два человека, еще двое пострадали. Взрыв произошел во время движения на трассе Термез — Ташкент.

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