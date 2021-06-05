Ак-Довурак, Тува, , 11:08 — REGNUM Жителей Тувы, купивших мясо в магазине «Кежик» в городе Ак-Довурак с 27 мая, настоятельно просят сдать его обратно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, здесь будет постоянно дежурить врач-эпидемиолог.

Как отмечается, владелец павшего животного разделал его и сдал мясо на продажу. Позже у него подтвердили заражение сибирской язвой. В настоящее время 29-летний мужчина госпитализирован в инфекционную больницу.

«Данное требование эпидемиологов основано на доказанной способности возбудителя сибирской язвы заражать бациллами хранившиеся в одном месте мясные продукты, что очень опасно», — добавили в управлении.

Специалисты добавляют, что заражённое сибирской язвой мясо подлежит уничтожению путём сжигания.

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