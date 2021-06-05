Москва, , 11:51 — REGNUM Рэпер Моргенштерн обвинил организаторов премии «МУЗ-ТВ» в нечестном подсчёте голосов. В прямом эфире церемонии он выступил против решения сделать «Лучшим исполнителем года» Артура Пирожкова (настоящее имя — Александр Ревва).

Рэпер предложил выбрать «настоящего» победителя по овациям в зале: «Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил». Однако Моргенштерну отказали.

Тогда музыкант попросил организаторов премии вывести на экран количество голосов зрителей за каждого исполнителя. Ему отказали.

Моргенштерн высказался в резкой форме, дав понять, что «тарелки» ему не интересны. А его главная награда в жизни — это его девушка Дилара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн приехал на церемонию вручения премии «МУЗ-ТВ» на инвалидной коляске. Причиной стали боли в ногах из-за обнаруженного камня в почке рэпера.

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