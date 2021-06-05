Североуральск, Свердловская область, , 10:52 — REGNUM В тайге под Североуральском Свердловской области идут поиски девятилетнего мальчика. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Ребёнок пропал вечером в 60 километрах от Североуральска. Сейчас полиция ведёт широкомасштабные поисковые мероприятия. С просьбой об этом обратился отец ребёнка — священнослужитель из Челябинской области.

Известно, что они прибыли на северный Урал в составе незарегистрированной туристической группы из 18 человек и совершали подъём в районе базы «Крив». Во время подъёма на гору у 46-летнего мужчины возникли боли в правой ноге, поэтому он уже возвращаясь обратно на базу, разрешил своему сыну вернуться к месту стоянки у подножья горы самостоятельно. Но когда взрослые спустились, то мальчика не обнаружили.