Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Температура воздуха в Петербурге 5 июня будет на 6−7 градусов выше нормы и достигнет почти 30 градусов. Такую аномальную для начала июня жару Северной столице обеспечит антициклон.

Петербург, ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета», — пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит +26…+28 градусов, по Ленинградской области +24…+29 градусов.

По данным петербургского гидрометцентра, в воскресенье, 6 июня, в Петербурге также будет без осадков, температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днём +26…+28 градусов.