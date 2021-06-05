Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Американский медиаконгломерат Walt Disney запустил в работу сиквел комедийного фильма «Круэлла». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Премьера фильма «Круэлла», рассказывающего предысторию главного антагониста фильмов «101 далматинец» и «102 далматинца», состоялась 28 мая. Через неделю после начала проката в Disney объявили о начале работы над продолжением фильма.

В Disney отметили, что «Круэлла» стала одним из самых удачных перезапусков франшиз компании. Об этом свидетельствуют как высокие кассовые сборы, так и отзывы зрителей — доля положительных рецензий сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes достигает 97%.

Место режиссёра сохранил Крэйг Гиллеспи. За сценарий будет отвечать Тони Макнамара, работавший и над оригинальным фильмом. Подробная информация о сюжете сиквела не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появились первые отзывы критиков на фильм Disney «Круэлла»