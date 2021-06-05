Барун-Хемчикский район, Тува, , 10:36 — REGNUM Специалисты в Туве выяснили, в какой магазин было сдано мясо коровы, заражённое сибирской язвой. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, на нарушивших ветеринарные и санитарные нормы предпринимателей составили административные протоколы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Население оперативно проинформировали, и люди обратно сдают купленное мясо. Там дежурят санитарные посты, повсюду производится санитарная обработка, более 1500 голов крупного и мелкого рогатого скота провакцинировано», — отметил он.

В настоящее время в закрытом на карантин селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района работает межведомственная комиссия. Жители обследуются с назначением экстренного профилактического лечения.

Напомним, накануне, 4 июля у 29-летнего местного жителя подтвердили заражение сибирской язвой. У него повысилась температура, появилась болезненность лимфоузлов и характерные чёрные некротические язвы на коже. Как отмечается, больной занимался самолечением, что едва не привело к тяжёлому исходу.

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