Даллас, США, , 10:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл команду «Даллас Маверикс» в шестом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой гостей со счётом 97:104.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал за игру 45 очков.

В составе «Далласа» самым результативным стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший во встрече дабл-дабл с 29 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда плей-офф между «Клипперс» и «Далласом» стал 3−3, решающая встреча пройдет 6 июня.