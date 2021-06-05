Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Сделка по поглощению компании Nuance Communications американским гигантом Microsoft признана соответствующей требованием антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудничество Microsoft и компании Nuance, являющейся разработчиком одноимённого сервиса по распознаванию речи, началось в 2019 году. В 2021 году Microsoft объявила о предстоящем поглощении Nuance. Сумма сделки составила более $16 млрд.

В июне в Microsoft объявили об истечении крайнего срока, в который эта сделка могла быть обжалована правительством США из-за несоответствия антимонопольным требованиям. В Microsoft добавили, что сделка будет окончательно закрыта до конца текущего года.

Разработки Nuance помогут Microsoft улучшить собственные решения по распознаванию речи. Предполагается, что Microsoft будет использовать решения Nuance для автоматизации административной работы в сфере здравоохранения.

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