5 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 10:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили (разговоры) по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз (не соглашался)», — заявил президент.

В Японии же считают, что позиция Токио в отношении «северных территорий» не менялась. Упоминание президентом того, что на каком-то этапе «речь шла о двух островах», не подтверждается официальными заявлениями или документами. Если речь идет о так называемых сингапурских договоренностях 2018 года, в результате которых тогдашний японский премьер-министр Синдзо Абэ якобы согласился вести переговоры о заключении мирного договора на основе передачи только островов Шикотан и группы островов Плоские, Хабомаи по-японски, то сам Абэ и члены его кабинета неоднократно опровергали это, заявляя в парламенте, что они продолжают придерживаться «базовой позиции» о принадлежности Японии всех четырех южнокурильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Василий Верещагин. Курильские острова

Вот как прокомментировала вчерашние высказывания российского лидера японская газета «Санкэй симбун»:

«Президент Путин считает, что конституционная поправка о запрещении передачи территории (России) другой стране не создает препятствий переговорам о заключении мирного договора с Японией. Тем самым он выразил готовность продолжать переговоры с Японией. При этом продемонстрирована позиция России о том, что следует, отложив разрешение проблемы северных территорий, заключить мирный договор в виде договора о добрососедстве и дружбе. Положение таково, что заключение «мирного договора», как его понимает российская сторона, не связано с гарантиями разрешения проблемы северных территорий. Считается, что принятие новой поправки в Конституцию России о запрете передачи территории оказывает негативное влияние на переговоры о японо-российском мирном договоре, сутью которого является вопрос о принадлежности северных территорий. Россия в последние годы утверждает, что «южнокурильские острова (российское название северных территорий) являются территорией России по результатам Второй мировой войны». Фактически (Россия) усиливает позицию отрицания существования в японо-российских отношениях территориальной проблемы».

ВМС США и Японии Navy.mil

«Санкэй симбун» сообщает также о выраженной президентом Путиным озабоченности по поводу размещения на территории Японии американских ракет. И приходит к заключению:

«Тем самым Путин вновь продемонстрировал свое понимание того, что японо-американский (военный) договор становится препятствием для заключения (японо-российского) мирного договора».

От себя заметим, что подтверждение японской стороной того факта, что сутью и основным содержанием навязываемого Москве «мирного договора» является удовлетворение территориальных требований «в полном объеме», делает переговоры бессмысленными и противоречащими Конституции России. Это подтверждают и слова Путина о том, что ни СССР, ни современная Россия такие требования Японии не признавали.