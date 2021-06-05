Скопье, , 10:01 — REGNUM Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Северной Македонии в товарищеском матче в Скопье, сообщает издание Sports.kz.

Игра закончилась со счетом 4:0. Первый гол в ворота казахстанской сборной на 35-й минуте забил Эгзиян Алиоски, успешно реализовав пенальти. Кроме того, вначале первого периода команда Казахстана лишилась Серикжана Мужикова, получившего красную карточку.

Во втором периоде вратарь Мухаммеджан Сейсен пропустил еще три мяча. Ворота поразили Иван Тричковски, Милан Ристовски и Дарко Чурлинов.

В следующий раз сборная Казахстана проведет домашний матч со сборной Украины 1 сентября 2021 года.