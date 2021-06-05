Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара США как мировой резервной валюты или универсального средства для расчетов. Об этом российский лидер заявил в беседе с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

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«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер пояснил, что он говорил об использовании властями США доллара в качестве различного рода санкционных мер. К примеру, Россия не может осуществлять долларовые расчеты со своими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества, так как на это наложены американские санкции.

Именно поэтому Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах, а вовсе не потому, что она этого хочет.

«Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать», — пояснил Путин.

Российские финансовые отношения с партнерами вне долларовой зоны складываются вынужденно.

Путин подчеркнул, что подобными действиями власти США вредят сами себе, так как весь мир видит, что расчеты в долларах ненадежны. Поэтому и сокращаются объемы расчетов в долларах в мировом масштабе.