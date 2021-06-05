Филадельфия, США, , 10:01 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» заключил контракт новичка со шведским вратарем Самюэлем Эрссоном. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба американской команды.

Уточняется, что соглашение с 21-летним шведским хоккеистом заключено на срок в три года.

«Мы очень рады заключить контракт с Сэмуэлем. Он неуклонно прогрессирует с момента драфта и добился успехов на юниорском, высшем и международном уровнях. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития, когда он переедет в Северную Америку», — приводит пресс-служба слова вице-президента и помощника генерального менеджера «Флайерз» Брента Флара.

Отметим, Самюэль Эрссон в завершившемся сезоне выступал в составе команды «Брюнэс» из шведского города Евле, приняв участие в 42 матчах, в которых отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,96.