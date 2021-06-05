Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Построенное в советское время здание Морского вокзала на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге подвергнется реконструкции и превратится в современный четырехзвездочный отель на 339 номеров с медиа-центром. Также будет приведена в порядок и обновлена прилегающая территория, став частью масштабного проекта по открытию бывших промышленных набережных Васильевского острова.

Дарья Драй ИА REGNUM Морской вокзал в Петербурге

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Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2021 вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, и.о. гендиректора АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин, гендиректор ООО «УК «Севкабель Порт» Сергей Панфиленко и гендиректор ООО «Азимут Хотелс Компани» Максим Бродовский."Реконструкция вокзала в отель с объемом инвестиций не менее 3 млрд руб. станет важной составной частью масштабного проекта реновации промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0» общей стоимостью 10 млрд руб., инициатором которого выступил «Севкабель Порт», — сообщили в пресс-службе этой компании, управляющей популярным у горожан и гостей города одноименным общественным пространством.

Работы по превращению здания Морвокзала в отель Azimut планируется начать весной 2022 года. В рамках проекта также будет произведен капитальный ремонт причалов и оснащен современным оборудованием пункт пропуска через государственную границу РФ рядом с Морвокзалом.

«Планируется, что Морской вокзал сохранит транспортную функцию, в первую очередь, ориентированную на прием круизных судов люксового сегмента. Также на объекте останется возможность для приема паромных судов, когда в этом появится необходимость», — отметил Дмитрий Костин, директор по развитию АО «СПб ПП МФ».

Как уже сказано, эта локация станет частью масштабного проекта развития промышленных набережных западной части Васильевского острова «Гавань 2.0». На территории 15 га от площади Морской Славы до Балтийского завода появится единая пешеходная и рекреационная зона протяженностью 1,25 км вдоль линии воды. Инвестиции в благоустройство этих территорий составят около 7 млрд руб.

«По замыслу разработчиков к 2025−2026 году Гавань 2.0 станет новой визитной карточкой города и будет генерировать посетительский трафик более 7 млн человек в год, в том числе 2,5 млн туристов», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.