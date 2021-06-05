Питтсбург, США, , 09:47 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин успешно перенес операцию на правом колене. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба американской команды.

«Форвард Евгений Малкин успешно перенес операцию на правом колене», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за этого 34-летний Малкин пропустит сборы «Пингвинз» в сентябре текущего года и к тому моменту, как ожидают в команде, будут известны более точные сроки восстановления игрока.

Отметим, Евгений Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Бостона Бриюнз» (1:2), когда столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру.