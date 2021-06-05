Ташкент, 5 июня 2021, 09:37 — REGNUM Узбекистан примет чемпиона мира по рукопашному бою, который пройдет 5−7 июня в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.
В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из 30 стран мира. Поединки пройдут в Спортивном комплексе Юнусабад. Кроме того, 5−6 июня в Ташкенте пройдут соревнования по триатлону для спортсменов и любителей.
В министерстве транспорта Узбекистана предупредили, что в связи с проведение гонок по триатлону 5 июня с 6:00 до 13:00 (