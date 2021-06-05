Ташкент, , 09:37 — REGNUM Узбекистан примет чемпиона мира по рукопашному бою, который пройдет 5−7 июня в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из 30 стран мира. Поединки пройдут в Спортивном комплексе Юнусабад. Кроме того, 5−6 июня в Ташкенте пройдут соревнования по триатлону для спортсменов и любителей.