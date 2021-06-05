Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Фармацевтические предприятия Петербурга увеличат объем производства вакцины от коронавирусной инфекции, а власти города создадут возможности для платной вакцинации иностранных граждан российскими вакцинами.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Расширим производство вакцины <…> Будем готовы выполнить поручение президента и дать стране необходимое количество вакцины, чтобы в том числе прививать иностранцев», — заявил агентству ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, выступая 4 июня на ПМЭФ, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет развивать «вакцинный туризм» и обеспечит платную вакцинацию от коронавируса желающих привиться иностранцев.

В Петербурге вакцину «Спутник V» серийно выпускает компания «Биокад». Также вакцину от коронавируса планирует выпускать в городе предприятие «Фармасинтез-Норд».