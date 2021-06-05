Челябинск, , 09:27 — REGNUM В Челябинской области самолёт «Ан-2» совершил вынужденную посадку. Она произошла в поле возле посёлка Сухтелинский, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной стало повышение температуры двигателя. Самолёт ДОСААФ России следовал из Челябинска до аэродрома Агаповка. На борту были восемь человек, в том числе капитан, пилот, врач, механик, а также четыре парашютиста.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Идёт осмотр технического состояния воздушного судна. А Карталинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.