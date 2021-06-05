Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана экстрадировала из Бахрейна Зарифу О., которая подозревается в торговле людьми, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Женщина подозревается в руководстве транснациональной организованной группой, которая занималась отправкой девушек из Казахстана в Бахрейн для занятия проституцией.

В настоящее время гражданка Казахстана водворена в следственный изолятор. В экстрадиции приняли участие также сотрудники МИД Казахстана и Интерпола.

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