Пхеньян, , 09:21 — REGNUM Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично председательствовал на первом заседании политического бюро центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва и принял решение провести пленум ЦК партии в первой декаде июня 2021 года. Это первая публичная деятельность Ким Чен Ына с 6 мая, о которой сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Напомним, что в Южной Корее всегда внимательно следят за активностью руководства КНДР. По данным южнокорейского министерства объединения, нынешний период отсутствия Ким Чен Ына на публике стал самым длинным с начала 2021 года.

По сообщению ЦТАК, на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореим обсуждался созыв пленума ЦК партии. Ким Чен Ын провел анализ текущего положения дел и подчеркнул, что пленум ЦК нужно проводить для подведения «точных» итогов первого полугодия и уточнения направлений развития.

Было принято решение провести пленум в первой декаде июня.