Киев, , 09:14 — REGNUM Ответственность за то, что полуостров Крым возвратился в состав России, должны нести Германия и Франция. Такое мнение 5 июня высказал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. —ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом», — сказал он.

Также глава СНБО отметил, что, по его мнению, в сложившейся в этом вопросе ситуации недостаточно быть только просто «обеспокоенными».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму, которые состоялось в конце мая в Сочи, встревожили бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.