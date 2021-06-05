Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM У президента России Владимира Путина есть карт-бланш на управление нашей страной еще как минимум на протяжении ближайших девяти лет. Об этом 5 июня заявил основатель компании «Русал», российский миллиардер Олег Дерипаска на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У него (Путина. — ред.) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года — у него карт-бланш до 2030 года», — сказал он в интервью РБК.

Также бизнесмен отметил, что страны Запада не могут оказать влияния на позицию российского президента посредством давления через финансовую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не намерена полностью отказываться от использования американского доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов.