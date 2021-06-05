Москва, , 08:48 — REGNUM Премию «Муз-ТВ» за лучший альбом года получила музыкальная группа Artik & Asti. Церемония вручения премии прошла в Москве 4 июня.

На победу в номинации «Лучший альбом года» претендовали Slava Marlow, Zivert, Дима Билан, Макс Барских, Егор Крид, Сергей Лазарев и дуэт Artik & Asti. Последний был признан победителем с работой «7 (Part 1)».

Группой года по версии премии признана Little Big, лучшей исполнительницей — Zivert. Билан получил премию «Артист 25-летия». Илья Лагутенко был удостоен награды «За вклад в развитие музыкальной индустрии».

Победителями в номинации «Лучшее видео» стали Моргенштерн и Тимати, Светлана Лобода и Егор Крид. Группа «Dabro» получила приз в номинации «Прорыв года». Лучшей совместной работой года признана песня «Краш» Клавы Коки и NILETTO.

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