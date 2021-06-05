Сингапур, , 08:41 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России 5 июня зашёл в Сингапур для пополнения запасов воды и топлива. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» прибыл в Республику Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы воды и топлива боевой корабль и судно обеспечения ТОФ пополнят за время стоянки на рейде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряд ТОФ заходил в Сингапур для пополнения запасов менее месяца назад.

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