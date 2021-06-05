Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM За минувшие сутки в Казахстане выявили 1189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшие темпы распространяются инфекции наблюдаются в Карагандинской области — 195, Нур-Султане — 181 и Алма-Ате — 161. Общее число случаев COVID-19 в Казахстане достигло 392 884.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. Третья волна коронавируса стала самой масштабной для республики. На пике ежедневый прирост носителей достигал 2,9 тыс. человек. С начала мая отмечается спад заболеваемости.