Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Североатлантический альянс стремится нарастить свои усилия в ответ на глобальную конкуренцию со стороны России и Китая, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июня выступая с речью «НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее» на конференции вашингтонского Института Брукингса.

Глава блока обвинил РФ и КНР в том, что они являются главными противниками так называемого «порядка, основанного на правилах». По его утверждениям, Россия продолжает «следовать модели опасного поведения», якобы наращивая военное присутствие во многих частях мира.

Кроме того, по словам Столтенберга, о себе на мировой арене заявил Китай, который бросает вызовы, стремясь стать крупнейшей экономикой мира и наращивания численность своих вооружений, а также оборонный бюджет. Он добавил, что КНР будто бы стремится контролировать критически важную инфраструктуру за пределами собственных границ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран, являющихся членами НАТО, договорились укреплять оборону и выделять на нее больше средств чем сейчас.

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