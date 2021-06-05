Москва, , 08:29 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента за прошедшую неделю организовали доставку адресной гуманитарной помощи для более 150 многодетных семей и вынужденных переселенцев. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали вынужденным переселенцам и многодетны семьям предметы домашнего обихода и продуктовые наборы.

«Сегодня мы развезли кухонные наборы трём семьям нуждающимся в этом имуществе, также им были выданы продовольственные наборы. Данные семьи вчера к нам обратились в центр приёма граждан», — приводятся в сообщении слова офицера ЦГР Руслана Иванова.

По его словам, офицеры ЦГР подходят к проведению адресной помощи индивидуально. Всего за неделю подобранную в соответствии с потребностями гуманитарную помощь от российских миротворцев получили более 150 семей. Жителям пострадавших районов передавались одежда и обувь для детей и взрослых, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, одеяла, подушки, стиральные порошки, предметы личной гигиены, игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

Как сообщало ИА REGNUM, военные российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отразили условную атаку противника на наблюдательный пост.

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