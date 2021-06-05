Москва, , 08:24 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово к обсуждению с Россией дальнейших планов по изучению Венеры. Об этом представитель NASA сообщил РИА Новости.

В NASA отметили, что российские и американские эксперты ранее обменялись мнениями по проекту «Венера-Д». Представитель американского агентства добавил, что NASA занималось проработкой вопросов взаимного интереса при исследований других планет на протяжении последних нескольких лет.

«…мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры», — подытожили в NASA.

В настоящее время российские специалисты разрабатывают миссию «Венера-Д», запуск которой запланирован на конец текущего десятилетия. В это же время к Венере должны отправиться и две американские миссии: Davinchi+ и Veritas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обсуждение будущего сотрудничества с NASA возможно только после снятия санкций правительства США с предприятий госкорпорации.

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