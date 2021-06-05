Санкт-Петербург, , 08:23 — REGNUM Ранним утром 5 июня в одной из квартир на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге прогремел хлопок. В результате чего пострадал человек, эвакуировано 40 человек, между квартирами появилась трещина. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в 06:50 мск на проспекте Энтузиастов, 18/1. В квартире на пятом этаже жилого девятиэтажного дома, раздался хлопок.

«В результате происшествия произошло частичное повреждение стены — обнаружены трещины в стене со смежной квартирой. Предварительно пострадал один человек»,— рассказали в ведомстве.

Из подъезда эвакуированы 40 человек.На месте работают пожарно-спасательные подразделения.