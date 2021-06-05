Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Польская авиакомпания LOT Polish Airlines планирует запустить авиарейс Варшава — Нур-Султан 10 июня 2021 года. Об этом сообщили в телеграм-канале комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Авиарейсы возобновляются в соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории Казахстана. Рейсы будут выполняться по понедельникам на самолете В-737.

Дальнейшее увеличение частоты авиарейсов зависит от эпидемиологической ситуации, добавили в министерстве. Отмечается, что перелеты будут выполняться в соответствии с санитарными требованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 июня Казахстан планирует увеличить частоту авиарейсов в Белоруссию, Узбекистан и Турцию.

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