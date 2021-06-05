Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, будут наращивать число актов насилия в Афганистане, заявили эксперты Организации Объединённых Наций, представляя свой доклад по афганской проблематике в Совбезе ООН.

В документе говорится, что в 2020 году в Афганистане зафиксировали более 25 тысяч актов насилия — это на 10% больше, чем годом ранее. А за три первых месяца 2021 года их число выросло до 7177, то есть на 61% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

«Риторика талибов (членов организации, деятельность которой запрещена в РФ) и сообщения об активной подготовке боевиков движения к весеннему боевому сезону указывают на то, что группировка, вероятно, увеличит военные операции в 2021 году, независимо от того, будет объявлено о весеннем наступлении или нет», — прогнозируют эксперты.

Они также выразили сомнение в том, что вывод иностранных войск из Афганистана будет способствовать нормализации положения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, что США продолжают вывод своих военных из Афганистана, этот процесс завершится 11 сентября 2021 года.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что дело идёт к усугублению внутреннего вооруженного конфликта в Афганистане.

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