Виннипег, Канада, , 08:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл команду «Виннипег Джетс» во втором матче второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственной шайбы в матче стал Тайлер Тоффоли, отличившийся в большинстве на 22-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Монреаль» повел во втором раунде серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 2−0.