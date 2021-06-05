Виннипег, Канада, 5 июня 2021, 08:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл команду «Виннипег Джетс» во втором матче второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.
Автором единственной шайбы в матче стал Тайлер Тоффоли, отличившийся в большинстве на 22-й минуте.
Отметим, по итогам матча «Монреаль» повел во втором раунде серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 2−0.