Красноярск, , 08:03 — REGNUM В Красноярском крае из-за экстремального паводка на Енисее и невозможности безопасно пристать к берегу приостанавливается курсирование теплоходов по популярному речному маршруту Красноярск — Усть-Мана. Об этом министерство транспорта региона 5 июня сообщает на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Один из социально значимых дачных маршрутов «Красноярск — Усть-Мана» временно прекращает свою работу. Причина — подтопление пониженных участков местности, которые расположены по берегам Енисея», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в связи с затоплением мест подхода теплоходов, у экипажей отсутствует возможность безопасно высадить или принять на борт пассажиров.

Напомним, что в Красноярске в настоящее время подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, ряда островов, в том числе Татышева, спортплощадка у набережной левого берега, нижний участок левобережной набережной в районе музейного центра «Площадь Мира», нижний участок набережной правого берега от ул. Судостроительная, 177 до Коммунального моста и другие территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 4 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6530 кубометров в секунду, подъём уровня воды в Енисее превысил 420 см.

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