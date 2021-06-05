Нью-Дели, , 08:01 — REGNUM Разрешение на производство российской вакцины от коронавирусной инфекции получил Институт сыворотки Индии, 4 июня сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на источник в индийском правительстве.

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Выпуск препарата был одобрен генеральным контролером по лекарственным средствам страны. Учреждение сможет производить «Спутник V» для исследования, тестирования и анализа на своем заводе в городе Хадапсар.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня издание The Economic Times распространило информацию о том, что Центральная лаборатория лекарственных средств индийского города Касаули разрешила компании HETERO Biopharma производство первой для страны партии препарата «Спутник V».

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