Холмск, Сахалинская область, , 07:58 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По ее данным, возгорание произошло в ночь на 5 июня в здании № 7 по улице Радищева. Спасатели прибыли на место происшествия спустя восемь минут после поступления сигнала. К этому времени весь дом был охвачен огнем на площади 150 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня пожар произошел в 16-этажном жилом доме в Краснодаре. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.