Москва, , 07:57 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев текущего года в России было продано 663,6 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 38,7% больше показателей 2020 года. Об этом свидетельствует отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Высокие темпы роста объясняются низкой базой — весной 2020 года продажи легковых автомобилей в России замедлились из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, в мае текущего года в России было продано в 2,3 раза больше автомобилей, чем в том же месяце 2020 года.

В летние месяцы на российском авторынке сохранится дефицит некоторых моделей из-за нехватки электронных компонентов и связанного с ней сокращения объёмов производства. Поэтому эксперты АЕБ ожидают снижение объёмов продаж.

Прогнозируется, что по итогам 2021 года российский авторынок выйдет в небольшой плюс. В АЕБ считают, что за год в России продадут 1 млн 632 тыс. легковых автомобилей, что на 2,1% больше результатов 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае президент компании «АвтоВАЗ» по внешним связям Сергей Громак заявил, что российский рынок легковых автомобилей по итогам 2021 года вырастет на 6,3%.