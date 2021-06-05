Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Институт вирусологии в китайском городе Ухань, откуда официально началось распространение коронавируса SARS-CoV-2, исследовал боевое применение вирусов. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео, 4 июня передал телеканал Fox News.

По его словам, лаборатория якобы работала на китайскую армию. Помпео добавил, что у США есть сведения о том, что на территории учреждения сразу перед пандемией коронавируса произошла вспышка неизвестного заболевания.

Кроме того, экс-госсекретарь добавил, что американские спецслужбы располагают «большим количеством доказательств» утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Однако он не пояснил, о чем идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус появился из уханьской лаборатории и этот факт был изначально «очевидным для умных людей».

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