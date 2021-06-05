Рига, , 07:46 — REGNUM В Латвии 5 июня в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) стартовало основное голосование на выборах в местные органы самоуправления, которое завершится в 20:00. Всего в республике планируется избрать 664 депутата в 34 краях и шести городах государственного значения.

Всего на депутатские мандаты претендуют 5580 кандидатов, распределённых по 324 кандидатским спискам. Для попадания в органы самоуправления политическая сила должна преодолеть барьер 5%.

В списках избирателей на муниципальных выборах зарегистрировано 964 339 человек, из которых 18 752 человека (12,31%) проголосовали за три дня предварительного голосования.

Предварительные результаты голосования планируется представить в ночь на 6 июня, окончательные — до 12 июня.

Отмечается, что в этих выборах не участвует Рига, городская дума которой была избрана на внеочередных выборах в 2020 году. А также Резекненский и Вараклянский края, где в связи с решением Конституционного суда они перенесены на 11 сентября.

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