Сантьяго, , 07:42 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 159 километрах к западо-северо-западу от города Коститусьон. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 9,57 километра. По предварительным данным, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии. Его очаг находился в регионе Тернате на глубине 10 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.