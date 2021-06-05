Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Американская компания Apple работает над двумя новыми версиями планшетных компьютеров iPad. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первой новой моделью планшета от Apple, которая появится на рынках уже до конца 2021 года, станет версия iPad mini. Отмечается, что Apple обновит компактную версию планшета впервые за последние шесть лет.

В 2022 году компания планирует выпустить ещё одну новую модель планшета — iPad Pro. Эта версия получит функцию беспроводной зарядки. Задняя панель устройства будет изготовлена из стекла, а не из алюминия, используемого для актуальных моделей iPad.

Выпуск новых моделей планшетов от Apple станет ответом на недавние изменения на рынке. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в последние шесть месяцев 2020 года продажи iPad подскочили на 43%. Отмечается, что спрос на планшеты Apple продолжил расти и в первые месяцы текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года компания Apple отчиталась об общей выручке в $89,6 млрд, что на 54% больше показателей 2020 года.

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