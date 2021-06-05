Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Около 80 работников компании Apple направили письмо руководству с просьбой разрешить им самостоятельно решать, выходить ли с удаленной работы в офис или нет, сообщает портал The Verge.

«Без инклюзивности, которую несут с собой гибкие условия, многие из нас чувствуют, словно им приходится выбирать из сочетаний между семьями, хорошим самочувствием, способностью к наилучшей работе или причастности к Apple», — говорится в письме.

Отмечается, что обращение сотрудники направили руководству после того, как глава Apple Тим Кук объявил о возвращении работников в офис с осени 2021 года. При этом сотрудникам компании разрешили уходить по собственному желанию на дистанционную работу на сроки не более двух недель в год.