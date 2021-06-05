Москва, , 07:23 — REGNUM Жители России стараются бережно относиться к окружающей среде, убирая мусор после поездок на природу и выбрасывая отходы в специально отведённых местах. К такому выводу пришли в платежной системе «Мир», проведя опрос ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Уборку мусора на природе назвали главной мерой 63%, помещение отходов в специально отведённые места — 62%.

«Популярно у них использование энергоэффективных лампочек и техники (40%). Треть россиян (33%) заявила о том, что ходят в магазин со своими пакетами, а также стараются экономно использовать воду», — говорится в результатах исследования.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в некоторых субъектах РФ доля болезней, обусловленных загрязнением окружающей среды, приближается к 35%.

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