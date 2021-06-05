Южно-Сахалинск, , 07:22 — REGNUM На Сахалине во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в рамках акции «Вода России» провели очистку морского побережья бухты Лососей от посёлка Первая Падь до Второй Пади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экологии.

Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине Министерство экологии правительства Сахалинской области

В уборке побережья приняли участие сотрудники министерства ЖКХ, администрации, учреждений и предприятий Корсаковского городского округа, представители ОНФ и волонтёры.

Всего было собрано более восьми кубометров мусора.

Специалисты ООО «ЭКО-Сорс» взяли пробы морской воды для определения уровня загрязнения.