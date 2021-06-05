Южно-Сахалинск, 5 июня 2021, 07:22 — REGNUM На Сахалине во Всемирный день охраны окружающей среды, 5 июня, в рамках акции «Вода России» провели очистку морского побережья бухты Лососей от посёлка Первая Падь до Второй Пади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экологии.

Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области

В уборке побережья приняли участие сотрудники министерства ЖКХ, администрации, учреждений и предприятий Корсаковского городского округа, представители ОНФ и волонтёры.

Всего было собрано более восьми кубометров мусора.

Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области
Уборка морского побережья бухты Лососей на Сахалине
Министерство экологии правительства Сахалинской области

Специалисты ООО «ЭКО-Сорс» взяли пробы морской воды для определения уровня загрязнения.