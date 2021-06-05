Бразилиа, , 07:21 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» в Бразилии следует проводить только среди здорового взрослого населения. Такую рекомендацию дали эксперты бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa), 4 июня сообщило Reuters.

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Рекомендация была выпущена перед заседанием фармрегулятора по поводу разрешения ввоза в страну этой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня общее число зафиксированных в Бразилии случаев заражения коронавирусом достигло 16 841 408.

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