Циолковский, Амурская область, , 07:14 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» получили заправочный макет автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Макет станции изготовлен в научно-производственном объединении им. Лавочкина. Полученный образец будет использоваться для проведения комплексных испытаний на заправочно-нейтрализационной станции космодрома.

«Луна-25» станет первой российской лунной миссией в постсоветский период. Предыдущая лунная станция — «Луна-24» — была запущена в 1976 году.

Станция «Луна-25» будет использоваться для изучения Южного полюса Луны. В состав посадочного аппарата войдёт криогенная установка, позволяющая бурить скважины глубиной до двух метров. Основной задачей этой установки станет поиск воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск станции «Луна-25» запланирован на октябрь 2021 года.

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