Пекин, , 07:15 — REGNUM В городском уезде Хэби центральной китайской провинции Хэнань при взрыве на угольной шахте погиб один человек и семеро пропали без вести. Об этом со ссылкой на официальное заявление местных властей 5 июня сообщает Центральное телевидение Китая.

По его информации, в шахте компании «Хэби мэйдянь» вечером 4 июня — около 17:50 по местному времени — произошёл взрыв газа и угольной пыли.

На месте трагедии в настоящее время ведутся спасательные работы. О причинах и обстоятельствах произошедшего информация пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Шаньдун на востоке Китая под завалом из-за смещения горной породы и обрушения потолка в угольной шахте оказались шесть горняков.

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