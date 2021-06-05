Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Производство микросхем в ближайшее время собираются увеличить США, заявил американский президент Джо Байден 4 июня в ходе выступления в Белом доме.

При этом глава государства признал, что в поставках чипов возможны перебои. Он пояснил, что такая ситуация может сложиться из-за ценовой политики на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские производители Dell и HP предупредили, что глобальный дефицит микросхем может помешать удовлетворить спрос в 2021 году на персональные компьютеры, в том числе и на ноутбуки.

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